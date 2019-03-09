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مظاهرة في واشنطن للمعارضة الإيرانية

جانب من تظاهرة إيرانية في العاصمة الأميركية واشنطن

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تظاهر مئات من المعارضين الإيرانيين الجمعة في واشنطن لإدانة "الفظائع" المرتكبة من جانب النظام في طهران، وللمطالبة بـ"تغييره".

ولوّح المحتجّون بأعلام وبصوَر لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين "تغيير النظام الآن".

وقال مهندس إيراني-أميركي يُدعى مايكل باسي إنّ "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه. إيران دمّرها النظام"، منددًا بعمليّات "الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب" من جانب النظام في طهران.

من جهتها، قالت مينا انتظاري "نريد الفصل بين الدين والدولة"، مشيرةً إلى أنّها أمضت سبع سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسيّة، وهي تعيش حاليًا في أريزونا. وأضافت "نريد الحرية للشعب".

وتابع باسي "أنا أؤيّد سياسة دونالد ترامب مئة في المئة".

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