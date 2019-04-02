المعارضة الجزائرية: السلطة فقدت شرعيتها

قالت المعارضة في الجزائر الثلاثاء إن السلطة الحالية "فقدت شرعيتها" مؤكدة أن "كل ما يصدر عنها غير دستوري".

وأفاد مراسل قناة "الحرة" بأن قياديي المعارضة السياسية وممثلين عن نقابات عمالية يعقدون لقاء بمقر حزب العدالة والتنمية في ضواحي العاصمة.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بحث إعلان رد مشترك على بيان الرئاسة الخاص بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من منصبه عند نهاية ولايته.

وأكد قياديون في المعارضة لمراسل "الحرة" أن الاجتماع يبحث أيضا التحضير لتظاهرات يوم الجمعة القادم بالتوافق مع ناشطي الحراك الشعبي.