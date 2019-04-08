معارضون سودانيون يطالبون الجيش بدعم خيار الشعب

أصدر تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" السوداني المعارض الاثنين، بيانا يدعو فيه الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته للتنحي.

ودعا التحالف إلى تكوين مجلس من المعارضة للتواصل مع الجيش وبقية القوى السياسية الفاعلة محليا ودوليا من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية عليها إجماع شعبي.

وطالب التحالف، الجيش السوداني بدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي وسحب يده عن النظام الحالي "الذي فقد أي مشروعية" على حد وصف البيان.

وحث بيان التحالف، الجيش السوداني على "قطع الطريق أمام محاولاته (النظام) البائسة لجر البلاد للعنف أو للالتفاف على مطالب الثورة وإعادة إنتاج نفسه."

وأشار البيان إلى وجوب إتمام عملية الانتقال السلمي السلطة بالتواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة.

وكانت وحدات من الجيش السوداني قد منعت محاولة لفض اعتصام مناهض للبشير قرب وزارة الدفاع.

ويشهد السودان حركة احتجاجية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، إذ يتهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل نقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وانفجر الغضب الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في الشارع، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تصاعدت وتيرة التحرك ليتحول إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.