معارض سوداني للحرة: البشير سيُجبر على التنحي

استبعد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم محمد إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكم الرئيس عمر البشير الذي قال إنه لم يأت للحكم ولم يستمر فيه طيلة ثلاثة عقود عن طريق الانتخابات حتى يتحدث عن التغيير من خلال الانتخابات.

وقال محمد في تصريحات لقناة "الحرة" من باريس إن الحكومة والأجهزة الأمنية السودانية ستتحكم في أي انتخابات ستجرى في ظل حكم البشير، وقال إنه "لو كان صادقا فليتنحّ ويوكل المهمة لحكومة انتقالية مستقلة تماما تجري الانتخابات".

وأكد المعارض أن السبيل الوحيد لإجراء انتخابات نزيهة هو "استمرار الثورة الحالية" التي توقع أن تغير نظام البشير.

ولم يستبعد تدخل الجيش لإجبار الرئيس السوداني على التنحي وتشكيل حكومة انتقالية.

ورأى محمد أن المظاهرات المؤيدة للبشير "مدفوعة الثمن... ولا تعبر عن التأييد الشعبي له".

وقال إن البشير يبذل حاليا "جهدا خارقا" في اعتقال النشطاء والمهنيين والصحافيين لكن ذلك "لن يفيده كثيرا لأن الثورة انتقلت إلى كل مدن السودان وستنتقل إلى مرحلة إضراب شامل ثم عصيان مدني يجبر رأس النظام على التنحي وتكوين حكومة قومية انتقالية شاملة لكل مكونات الشعب وترتب لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة".

شاهد المقابلة:

واندلعت التظاهرات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر رفع الحكومة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحولت التظاهرات إلى مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وتتخللها دعوات إلى تنحي الرئيس.

وتقول تقارير دولية إن 40 شخصا قضوا في الاحتجاجات بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

وردا على التظاهرات، قال البشير أمام حشد من مؤيديه في الساحة الخضراء وسط الخرطوم إن "الذي يريد السلطة مرحب به، ولكن بطريق واحدة وهي صناديق الاقتراع".

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