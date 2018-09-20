معارك في الحديدة وأسلحة ألمانية للسعودية

تشهد منطقة الحديدة اليمنية معارك شرسة بين القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المسيطرين على مناطق استراتيجية داخل المدينة.

ويؤكد التحالف أن حملته في الحديدة تحرز تقدما ملحوظا بفضل طائراته المقاتلة التي تواصل منذ أيام استهداف مواقع وتحركات الحوثيين.

وتقول قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا إنها تمكنت من دحر الحوثيين في العديد من المناطق، وإنها مصممة على مواصلة التقدم والسيطرة على المدينة رغم المقاومة القوية التي تواجهها.

وأطلقت منظمات إغاثة صيحة فزع جديدة إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها الحديدة خصوصا مع استمرار التحالف في قطع طريق رئيسي يربط المدينة التي يعتبر ميناؤها شريان حياة لليمنيين في كامل البلاد وليس في الحديدة فقط.

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أسلحة ألمانية

وفي سياق متصل أظهرت وثيقة حكومية أن الحكومة الألمانية وافقت على شحنة أسلحة للسعودية بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.

وكتب وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في رسالة للمشرعين قائلا إن الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية.

ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو ما يسمح بضربات مضادة دقيقة.

وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ آذار/ مارس عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحظر المرتبط بحرب اليمن.

ووفقا لمجموعة (سيبري) للأبحاث تعد ألمانيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين للأسلحة في العالم، لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.