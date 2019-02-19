معالج إلكتروني للجيل الخامس من كوالكم

أعلنت شركة "كوالكم" الثلاثاء معالجا جديدا خاصا بشبكات اتصالات الجيل الخامس، حسب ما نشرت الشركة على موقعها الإلكتروني.

والمعالج الجديد "سناب دراغون إكس 55" يضم موزعا للإنترنت "مودم" مخصصا لاستقبال وإرسال البيانات في شبكات الاتصالات المختلفة: الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس.

ورغم عدم وجود أجهزة خلوية تدعم شبكات الجيل الخامس بعد، إلا أن كوالكم بدأت السباق مبكرا من أجل تحضير المعالجات المطلوبة التي يمكن لمصنعي الأجهزة الخلوية استخدامها لتهيئة الأجهزة لشبكات اتصالات الجيل الخامس.

ويمكن تركيب هذا المعالج في الأجهزة اللوحية "تابلت"، وموزع الإنترنت اللاسلكي "مودم"، وأجهزة الحاسوب، وحتى السيارات.

ويدعم المعالج التعامل مع نقل واستلام البيانات حتى سرعات 7 غيغابايت بالثانية في شبكات الجيل الخامس، و4 غيغابايت في شبكات الجيل الرابع المتقدم.