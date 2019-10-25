معاناة "سكران" لم يحتسِ قطرة خمر واحدة

على مدار ست سنوات، لاحظ رجل أميركي أنه يشعر بنوبات سُكْر من دون أن يحتسي قطرة خمر واحدة.

كان يعاني هذا الشعور بعد تناول الوجبات الكربوهيدراتية بالذات، الأمر الذي سبب له إزعاجا كبيرا، لتأثيره السلبي على عمله خاصة، وحياته بشكل عام.

من الأعراض التي عانى منها الرجل الأربعيني، تشويش في الدماغ وسلوك عدواني غير معتاد.

في ذات مرة أوقفته الشرطة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وحينها كان تأثير الكحول في دمه نحو ضعفي الحد القانوني المسموح به.

أصر الرجل على أنه لم يحتس خمرا، لكن الشرطة لم يقتنع واعتقلته.

هذه الحادثة بالذات دفعت الرجل وعمته إلى البحث عن حل لدوامة بدأت بعد تعاطيه مضادات حيوية للتعافي من إصابة بالغة في يده عام 2011.

ذهب الاثنان إلى مستشفى في ولاية أوهايو، بعد ما علما أنه شهد حالة مشابهة.

وبعد فحوص دقيقة اتضح أن الرجل يعاني من حالة مرضية نادرة تسمى Auto Brewery Syndrome أي متلازمة التخمير الذاتي.

وهي حالة يتعرض فيها توازن الميكروبات النافعة في الأمعاء إلى خلل، وتحل محلها ميكروبات أخرى من سلالة الخميرة (Saccharmyces )، مسؤولة عن عملية التخمير.

بفضل المضادات الحيوية تم القضاء على تلك الميكروبات الضارة، كما أعطي الرجل بروبيوتيك (وهي متممات غذائية بكتيرية) لتعزيز نمو البكتريا النافعة.

بعد عام ونصف من العلاج، بات بمقدور الرجل الآن الاستمتاع بشريحة بيتزا، من دون خوف من التسمم أو تلف الكبد المحتمل الناجم عن الكحول.