معاناة وراء الأداء الراقص لأوهاشي

أدائها الراقص والباسم في حركات الجمباز الأرضي، أبهرت وأثارت إعجاب الملايين حول العالم، لكن هناك وجها آخر لكاتلين أوهاشي لا يعرفه الكثيرون.

حركات أوهاشي (21 عاما) في مسابقة جامعية بكاليفورنيا قبل نحو 10 أيام التي حظت بملايين المشاهدات وبالعلامة الكاملة من محكمي المسابقة، تخفي معاناة مع المرض.

الرياضية الأميركية الشابة تعاني من مرضين مزمنين هما التورم الحبيبي الحلقي والتهاب القولون التقرحي، حسب ما تكشف تدوينة لأوهاشي في حزيران/يونيو 2018.

المرض الأول الذي يظهر في شكل حلقات داكنة صلبة على الجلد اكتشفته أوهاشي في 2008 بينما الثاني الذي يسبب معوقات في الهضم أصابها في 2016.

وتقول أوهاشي في مدونتها: "كلنا نمر بشيء ما ... المسألة في النظر تحت السطح".