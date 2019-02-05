معاهدة الصواريخ.. روسيا ستنتج أنظمة جديدة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده ستقوم بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال السنتين المقبلتين بعد تخلي واشنطن وموسكو عن معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله في اجتماع مع مسؤولين الثلاثاء إنه يتعين على الجيش الروسي إنتاج منظومة إطلاق صواريخ جديدة تطلق من البر ومزودة بصواريخ كروز، بنهاية العام المقبل.

وأضاف "خلال نفس الفترة علينا كذلك تطوير منظومة صواريخ تطلق من البر طويلة المدى أسرع من الصوت".وتقول وكالة "رويترز" إن هذه الصواريخ البرية من المفترض أن تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة أضعاف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن السبت تعليق العمل بالمعاهدة التي تعود إلى سنوات الحرب الباردة بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارا مماثلا، وقالت إنها تعتزم الانسحاب منها متهمة موسكو بانتهاكها.

وتحظر معاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى إطلاق الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من البر، ولكن ليس من البحر. وتملك روسيا مثل هذه الصواريخ.