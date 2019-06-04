زرباطية.. بوابة المخدرات الإيرانية إلى العراق

على امتداد حدودي متاخم لإيران يصل إلى 170 كيلومترا من جهة محافظة واسط شرقي العراق، يستخدم المهربون طرقا سرية لنقل المخدرات من إيران، فيما تستنفر شرطة الحدود جهودها للحد من عمليات التهريب.



معبر زرباطية في واسط، أهم المعابر الحدودية مع إيران، تحول إلى بوابة للمخدرات الإيرانية، وقد ألقت السلطات العراقية القبض على حوالي 165 مسافرا إيرانيا خلال الشهور الأخيرة لحيازتهم مواد مخدرة.