'صورته مع فتاة'.. والدة محمد صلاح تتدخل

بعد انتشار صورة له مع إحدى الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح على موقع إنستغرام صورة من محادثة بينه وبين والدته.

وعلقت والدة صلاح بشكل طريف على الصورة قائلة "ايه ده ينهار أبيض"، مضيفة "لو انا شفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع".

وكان صلاح في دبي لتصوير إعلان لشركة ملابس رياضية قبل أن يقضي وقتا في بعض المعجبين في مركز تجاري.

ونشر مغردون صورا للاعب المصري مع بعض المعجبين في دبي.

ويخوض صلاح مباراته القادمة مع ليفربول الأحد ضد توتنهام في الدوري الإنكليزي.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.