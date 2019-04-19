معجون أسنان يقتل طفلة أميركية

كانت دينيس سالديت تعاني من حساسية من منتجات الألبان، لكن عائلتها لم تكن تعلم أن معجون الأسنان الذي اشترته بوصفة طبية يحتوي على بروتين الحليب، الذي تسبب لاحقا بمقتل الطفلة.

لطالما كانت عائلة دينيس حريصة على قراءة ملصقات جميع المنتجات التي تشتريها للتأكد من خلوها من الحليب ومشتقاته، قبل تقديمها لدينيس ابنة الأحد عشر عاما.

واليوم تبكي العائلة، المقيمة في ولاية كاليفورنيا، طفلتها التي توفيت بسبب استخدامها منتجا لا يخطر ببال أحد أنه يحتوي على بروتين الحليب.

وصعقت العائلة عندما أصيبت دينيس بصدمة حساسية مفرطة أثناء غسيل أسنانها باستخدام معجون يطلق عليه اسم "أم آي بايست ون".

قالت الطفلة التي ازرقت شفتاها: "أعتقد أنني أعاني من نوبة حساسية بسبب معجون الأسنان"، كما تتذكر والدتها مونيك التي تضيف "حملتها ووضعتها على سريري، ثم ركضت إلى الصالة، وطلبت من ابنتي الثانية الاتصال بالطوارئ ثم أحضرت حقنة إسعافية لمرضى الحساسية".

وأضافت الأم أن ابنتها كانت تئن وتقول بصوت خفيض: "أمي.. لا أستطيع أن أتنفس".

ولم تفلح محاولات الأم في إسعاف ابنتها، التي توفيت بعد يومين من الحادثة.

وتوجهت الأم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بنصيحة لكل الأهالي بقراءة محتويات الأغذية والأدوية التي يمكن أن تسبب مضاعفات لأي من أفراد أسرهم، وتابعت "لم أفكر بالاطلاع على مكونات معجون الأسنان" وختمت "أشعر أنني خذلت ابنتي".