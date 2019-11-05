معرض الكتاب الجزائري.. هيمنة ثورية على الإصدارات واهتمامات القراء

ناريمان قداش - الجزائر

انعكس الحراك الشعبي في الجزائر على الإصدارات المعروضة في النسخة 24 من معرض الجزائر الدولي للكتاب "سيلا 2019"، إذ اختار مؤلفون التغيرات السياسية التي طرأت على الجزائر ليسجلوا حضورهم في أهم حدث أدبي في البلاد.

وقد لاقت الإصدارات الجديدة إقبالا كبيرا، خاصة من شريحة الشباب التي زاد اهتمامها بالشأن السياسي منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

واختار الكاتب محمد علال في كتابه "بوتفليقة.. والزنزانة رقم 5" الصادر عن دار الأمة، متابعة يوميات الحراك الشعبي منذ انطلاقه، إذ يسرد علال أبرز ما حدث خلال الأشهر الستة الأولى من الحراك الشعبي.

وأورد علال الطريقة التي تم من خلالها كسر حاجز الخوف، مرورا بمختلف المحطات المهمة، مثل سقوط الولاية الخامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية ثم استقالة بوتفليقة.

وقد اختار المؤلف عبارة الزنزانة رقم 5، للإشارة إلى الولاية الخامسة التي كان يطمح إليها عبد العزيز بوتفليقة، وأصبحت زنزانة لعدد من رموز نظام بوتفليقة الذين انتهى بهم المطاف في السجن بضغط من الحراك.

وصدر عن دار الأمة كتاب "الهبة الشعبية 22 فيفري.. سقوط حزب فرنسا" للإعلامي والكاتب عبد العالي رزاقي الذي جمع في مؤلفه بين الدراسة التاريخية والتحليل السياسي.

وقد رصد رزاقي في كتابه احتجاجات الجمعة من كل أسبوع، بالأخص الجمعة رقم 33 من الحراك، مقدما كل الخصائص التي ميزتها والتطورات التي شهدتها، بالإضافة لدراسة عدد المشاركين في كل جمعة.

وتناول رزاقي الشعارات التي تغنى بها المشاركون سواء كانت الأغاني والأهازيج الرياضية أو الشعارات الأخرى بالتحليل والتوثيق، متوقفا عند البعد التاريخي لهذه الشعارات.

ويحضر الكاتب عبد الرازق بوكبة، بمؤلف جديد عنوانه "رماد يذروه السكون.. تأملات في الحراك الجزائري"، ومن العناوين الحاضرة أيضا "الحراك.. أسئلة ومآلات" للإعلامية نوارة لحرش.

بالإضافة إلى كتاب "يومية حراك" للمؤرخ عبد المجيد مرداسي، وغيرها من الكتب التي اختلفت في العناوين وتشابهت في المضمون الذي يقدم قراءة للتغيرات السياسية التي طرأت على الجزائر منذ ثمانية أشهر.

ولا زال المحتجون الجزائريون يتظاهرون في الشوارع بشكل شبه أسبوعي مرددين شعارات مناوئة للرئيس المعين عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، ويؤكدون رفضهم لأي انتخابات يشرف عليها الرجلان المحسوبان على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.