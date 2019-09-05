معرض لبيكاسو في لبنان!

في ختام جولة بدول البحر المتوسط تصل 30 من أهم أعمال الفنان الإسباني بابلو بيكاسو إلى لبنان حيث يقام معرض "بيكاسو والأسرة" في متحف سرسق بالعاصمة بيروت في الفترة من 26 سبتمبر إلى السادس من يناير 2020.

وبدأت رحلة أعمال بيكاسو مع البحر المتوسط في 2017 لتشمل على مدى عامين نحو 60 معرضا في مدن مختلفة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا وتركيا قبل أن تتجه في النهاية إلى لبنان.

ويقام معرض "بيكاسو والأسرة" بدعم من "المتحف الوطني بيكاسو - باريس" وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

وقال لوران لوبون رئيس "المتحف الوطني بيكاسو - باريس" في رسالة مصورة بثت خلال مؤتمر صحفي إن "المشروع انطلق في عام 2017 في مبادرة اجتمعت خلالها 60 مؤسسة بهدف إقامة معارض تتيح إلقاء نظرة على الروابط الجغرافية والمجازية التي جمعت بين بيكاسو والمتوسط، والمحطة الأخيرة لهذه الرحلة ستكون في لبنان".

وزير الثقافة اللبناني محمد داود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، شجعا من جانبهما في المؤتمر صحفي الأربعاء، اللبنانيين بمختلف فئاتهم وأعمارهم وتخصصاتهم على زيارة "هذا المعرض الاستثنائي".

وقال داود إن "أعمال بيكاسو تحمل أهمية تاريخية وفنية واستضافتها خطوة مهمة سيكون لها أثر إيجابي على الحياة الثقافية والفنية في لبنان وتفتح الآفاق لاستضافة معارض عالمية كبرى".