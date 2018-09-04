معصوم مرزوق ووائل عباس وآخرون.. مصر تجدد حبس ناشطين

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على مرزوق ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والخبير الاقتصادي رائد سلامة وآخرين، بعد دعوته لاستفتاء على بقاء "نظام الحكم الحالي"، حسبما قالت وسائل إعلام محلية ومحامون عن المتهمين.

وقالت تقارير صحافية محلية إن المتهمين مع مرزوق جمعوا في قضية جديدة تحمل رقم 1305 لسنة 2018، مواجهين اتهامات من بينها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي".

في السياق ذاته، جددت النيابة حبس المدون وائل عباس والكاتب الصحافي عادل صبري والناشطين السياسيين حازم عبد العظيم وشادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر في قضايا مختلفة.

وسجنت السلطات المصرية آلافا من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتقديه في السنوات القليلة الماضية وبينهم من يُعتقد أنهم متشددون إسلاميون ونشطاء حقوقيون علمانيون.

وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة.