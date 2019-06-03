تصريحات مسربة عن 'صفقة القرن'

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إعطاء خطة السلام التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فرصة، عندما تطرح على الجهات المعنية، حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن "تسجيل صوتي للوزير" قالت إنها حصلت عليه.

وتنقل الصحيفة عن الوزير قوله خلال اجتماع لرؤوساء الجاليات اليهودية في نيويورك الثلاثاء الماضي إن هناك تصورا بأن الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن" أحادية الجانب وتصب في صالح إسرائيل، مضيفا: " أنا اتفهم ذلك التصور ومجادلة البعض بأن (الخطة) غير قابلة للتطبيق وأنها لن تكسب زخما" لكن "أتمنى أن يعطي الجميع مساحة للاستماع"، حسب الصحيفة.

وقال بومبيو ان السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو "هل يمكن أن نحصل على مساحة كافية يمكننا من خلالها إجراء محادثات حقيقية حول (الخطة) وكيفية تطويرها؟"

وسئل بومبيو خلال الاجتماع عما إذا كانت هناك مساعي لحث الفلسطينيين على المشاركة أجاب بومبيو "الجميع سيجدون شيئا يكرهونه في الاقتراح" لكن الجميع، بمن فيهم الفلسطينيون، "سيجدون شيئا يقولون أنه يجب البناء عليه".

وشدد بومبيو على "ألا ضمانات" بأن واشنطن ستقوم بتذليل نقاط الخلاف حول خطة السلام، وأعرب عن تمنياته "بأن ينخرط الجميع فيها بجدية".