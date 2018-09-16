مع ارتفاع التضخم.. محافظ جديد للبنك المركزي في السودان

عين الرئيس السوداني عمر البشير الأحد محافظا جديدا للبنك المركزي، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ وفاة المحافظ السابق بسكتة قلبية في كانون الثاني/يناير الفائت.

وقال المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية في بيان إن البشير "أصدر قرارا جمهوريا بتعين محمد خير الزبير محافظا لبنك السودان المركزي".

وسبق أن شغل الزبير هذا المنصب بين 2011 و2013، كما كان في تسعينات القرن الماضي وزيرا للدولة بالمالية.

ويعاني البنك المركزي منذ أشهر نقصا في العملات الأجنبية مترافقا مع ارتفاع معدل التضخم الذي اقترب من 68 في المئة في آب/أغسطس الماضي

وتسبب هذا النقص في تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء وبلغت قيمته الأحد 42 جنيها للدولار الواحد في حين أن السعر الرسمي هو 28 جنيها.

ويأتي تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعد أسبوع من قرار الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة بحجة فشلها في تجاوز الأزمة الاقتصادية.