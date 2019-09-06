مع ارتفاع الوفيات.. تحذير رسمي ضد السجائر الإلكترونية

حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، الجمعة، المدخنين من استخدام السجائر الإلكترونية إلى حين تحديد سبب الإصابات بأمراض تنفسية تسببت مؤخرا في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، وإدخال العشرات إلى المستشفى.

ويحقق المسؤولون في أكثر من 450 حالة إصابة بمرض رئوي حاد بين "شباب أصحاء"، سجلت في 33 ولاية على الأقل.

وأحدث حالة وفاة بسبب المرض الغامض، وقعت في ولاية إنديانا، وتفاوتت أعراض المرض بين القيء والغثيان وضيق التنفس والسعال وألم في الصدر.

ويبدو أن جميع الحالات المؤكدة مصابة بنوع من الالتهاب الرئوي غير المعدي، يسمى "الالتهاب الرئوي الشحمي" وينجم عادة عن استنشاق الزيت.

وحسب المسؤولين، فإن الرابط بين الحالات المسجلة هو أن جميع المصابين استنشقوا مواد موجودة في السجائر الإلكترونية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ولا يزال الأطباء والباحثون يعملون لتحديد أفضل الطرق للعلاج، وما إذا كانت هذه الظاهرة جديدة.

ويقدر عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة بنحو تسعة ملايين بالغ، و 3.6 مليون مراهق بينهم 20 في المئة من طلاب المدارس الثانوية.