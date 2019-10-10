مع بدء عملية عسكرية في سوريا.. الليرة التركية تتراجع

تراجعت قيمة الليرة التركية الأربعاء بمجرد إعلان أنقرة بدء هجومها العسكري على شمال سوريا، كما سجلت الأسهم التركية تراجعا ملفتا فقي بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

ووفق وكالة بلومبرغ فإن المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجع بنسبة 17 في المئة، بينما خسرت الليرة قيمتها في سوق العملات بنسبة واحد في المئة خاصة مقال الدولار الأميركي.

وسجلت العملة التركية أكبر انخفاض لها منذ أوائل أغسطس، وسط مخاوف من أن تركيا والولايات المتحدة تتجهان نحو أزمة دبلوماسية جديدة بسبب خطط أنقرة في سوريا.

وقالت بلومبرغ مبررة هذا التدني "تراجعت قيمة الليرة بمجرد بدء تركيا هجومها العسكري على شمال شرق سوريا، مما أعاق الجهود التي بذلتها بنوك الدولة لدعم العملة مقابل الدولار".

ونقلت الوكالة عن الخبير المالي التركي دميرشيوغلو قوله إن "انفراد أنقرة بالقرار ضد سوريا وعدم السماع للمجتمع الدولي بالخصوص، يعني أيضا ضرورة تحملها المسؤولية لتبعات قرارها".

وأضاف أن "السوق قد تظل مضطربة حتى تتضح الأمور بعد نهاية العملية العسكرية التركية في سوريا".

وبحسب بلومبرغ فإن واقع قيمة العملة التركية قد يحيي النقاش من جديد في أنقرة حول قوة المخازن المؤقتة للعملات الأجنبية للبنك المركزي.

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات البلدية شهر مارس، قيل إن البنوك الحكومية باعت ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار لوقف انخفاض قيمة الليرة.

وتمتلك تركيا 35.7 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، وفقا للبيانات الرسمية، وهو ما أكده تقرير نشرته الثلاثاء مجلة كابيتال إيكونوميكس كشف أن متطلبات التمويل الخارجي الإجمالي لتركيا كانت من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.