مع من يقف التاريخ، برشلونة أم ليفربول؟

يستضيف فريق برشلونة الإسباني الأربعاء نظيره ليفربول الإنكليزي في إطار مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستقبل برشلونة ضيفه ليفربول بعد أربعة أيام على احتفاله بالفوز بلقب الدوري الإسباني السبت الماضي، وهو يسعى إلى الثلاثية هذا الموسم حيث سيخوض نهائي مسابقة كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو الحالي.

بالمقابل يسعى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول للتتويج بالثنائية مع الريدز، حيث يتنافس هذا الموسم أيضا على الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي.

وفيما يلي تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين في المنافسات الأوروبية:

-في عام 1976 جرت أول مواجهة بين الفريقين ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، حيث تمكن ليفربول من هزيمة برشلونة في "كامب نو" ذهابا والتعادل بهدف لكل فريق في الإياب.

-في موسم 2000-2001 تواجه الفريقان مجددا في ذات الدور ونفس المسابقة، وانتهي لقاء الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل السلبي، فيما تمكن ليفربول من الفوز بهدف نظيف على ملعب أنفيلد.

-في موسم 2001-2002 أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة وليفربول في المجموعة الثانية إلى جانب روما الإيطالي وغلطة سراي التركي.

انتهى اللقاء الأول بينهما على ملعب "أنفيلد" بفوز برشلونة (3-1)، فيما اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي على ملعب "كامب نو".

-تواجه برشلونة وليفربول لأول مرة بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا في عام 2007، ضمن مباريات دور الـ16.

واستطاع ليفربول هزيمة برشلونة في لقاء الذهاب على ملعب "كامب نو" بنتيجة هدفين لهدف، فيما تمكن الفريق الكاتالوني من الفوز في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد بهدف نظيف، ليتأهل ليفربول بأفضلية تسجيل الأهداف في أرض الخصم.