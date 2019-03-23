مغاربة يتساءلون: هل سرقت منال الأغنية؟

اتهمت مغنية راب فرنسية تدعى "rocka" المغنية المغربية منال بنشليخة بسرقة كلمات أغنيتها "سلاي"، التي تجاوزت عتبة الـ20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ونشرت "rocka" عبر صفحتها على الإنستغرام فيديو تظهر فيه وهي تؤدي مقطع راب كلماته مطابقة لكلمات أغنية "slay" لمنال بنشليخة.



وأكدت "rocka" أنها الكاتبة الحقيقية للكلمات، ​وأنها "تملك الأدلة الكافية التي تدين منال بنشليخة وتفضح سرقتها لكلمات الأغنية".

وراسلت " rocka" المغنية المغربية عبر الإنستغرام لتطلب منها تفسيرا لما وقع، ولكنها لم تتلق بعد أي رد من منال.

وأثار اتهام الرابر الفرنسية لمنال بنشليخة جدلا كبيرا على فيسبوك وإنستغرام في المغرب، إذ اعتبر البعض أن قصة المغنية الفرنسية "مختلقة لأنها لا تملك أي دليل على إدانة منال"، فيما اعتبر آخرون أن "المغرب يعيش أزمة إبداع حقيقية، وأن الكثير من أغاني الراب والهيب هوب مسروقة من فنانين أميركيين أو فرنسيين".

​ونشر مدونون فيديو يظهر المغنيتين وهما يؤديان الأغنية نفسها ويرددان نفس الكلام، وعلق أحدهم عليه بالقول "حتى منال منال منال كدير هاكا"، في إشارة إلى أن منال أيضا تسرق الكلمات.

​في المقابل دافع كثيرون عن الفنانة المغربية الشابة، مؤكدين أن مغنية الراب المغربية "لا تملك أي دليل على اتهامها".

المصدر: أصوات مغاربية