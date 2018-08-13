'مغاوير الثورة' يعتقل 12 داعشيا منهم 5 قيادات

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى اعتقال 12 من أعضاء داعش والمهربين الذين يعملون لصالحه في جنوبي سورية.

وكشفت في بيان صحافي أن (جيش مغاوير الثورة) حدد خمسة قياديين من داعش ضمن المعتقلين، فيما يشتبه بأن السبعة الإضافيين متورطون بتهريب عناصر داعش من مناطق في شمال شرقي البلاد.

وقال قائد العمليات المشتركة الجنرال باتريك روبرسون إن "التحالف سيواصل مع شركائه اعتراض هذه القوات الإرهابية وتعطيلها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش في مناطق عملياتنا داخل سورية".

وأكد المتحدث باسم (مغاوير الثورة) مهند الطلاع أن قواته ستستمر بحماية منطقة التنف، والقبض على أي من عناصر داعش الذين يحاولون دخول المنطقة.

وينشط جيش مغاوير الثورة في منطقة خفض التوتر التي يسيطر عليها الائتلاف الدولي ضمن دائرة الـ55 كلم في محيط التنف.