مغردات يحلقن شعورهن تضامنا مع الهذلول

بصور رؤوسهن الحليقة، عبرت مغردات عن تضامنهن مع الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، وقلن إنهن حلقن شعورهن للفت النظر إلى معاناة الهذلول المعتقلة منذ أيار/مايو 2018.

وانتشر هاشتاغ #متضامنات_مع_لجين على تويتر. وقال مغردون إن الهذلول تعرضت لحلق إجباري لشعرها في السجن، فيما قال آخرون إنها هي حلقت شعرها احتجاجا على المعاملة التي تتلقاها.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى الهذلول وناشطات أخريات معتقلات منهن إيمان النفجان وعزيزة اليوسف، للتأكد من سلامتهن بعد أنباء عن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي.

وعرفت هؤلاء الناشطات بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.

من جانبها، نفت السلطات السعودية في وقت سابق تقرير "هيومن رايتس ووتش"، وقالت إنها تقارير "لا أساس لها".

ونشرت علياء الهذلول شقيقة لجين مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا، حذرت فيه من احتمال تعرض الناشطات إلى أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما، أو ربما عقوبة الإعدام.

واتهمت السلطات السعودية الهذلول والنشطاء المسجونين بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

وناقش مغردون جدوى حلق الشعر كوسيلة احتجاج: