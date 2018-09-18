مغردون: الفنزويليون يتضورون ومادورو لدى نصرت!

وجبة فاخرة تناولها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثارت غضبا على منصات التواصل الاجتماعي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف ببلاده.

مادورو وزوجته سيليا فلوريس ظهرا في مقاطع فيديو وهما يتناولان وجبة من اللحوم في مطعم مملوك للطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، المعروف باسم "سولت باي"، خلال زيارة سريعة لتركيا.

غوكشيه نشر مقاطع الفيديو الاثنين على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها مادورو كذلك وهو يدخن السيغار، ووجه رسالة شكر للرئيس الفنزويلي قبل أن يحذف منشوراته حول زيارة مادورو بعد عاصفة من ردود الفعل الغاضبة.

أحد المغردين عبر تويتر علق على مقاطع الفيديو قائلا: "الفنزويليون يتضورون جوعا والمواطن (الفنزويلي) فقد ما متوسطه 18 أوقية من وزنه بسبب سوء التغذية، لكن نيكولاس مادورو يظن أن رعاياه سيتمتعون بفيديو له وهو يحشو نفسه بالطعام في مطعم سولت باي".

ويهرب عشرات آلاف الفنزويليين من بلادهم إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم الهائل الذي تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأنه سيبلغ مليونا في المئة في 2018.

ردود الفعل لم تقف عند المدونين، بل وصلت إلى مجلس الشيوخ الأميركي إذ انتقد السناتور ماركو روبيو استضافة غوكشيه الذي يملك مطعما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا التي يمثلها روبيو في الكونغرس، للرئيس الفنزويلي "الديكتاتور".