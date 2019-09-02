مغواير يطالب زملائه في مانشستر يونايتد باستغلال الفرص

طلب هاري مغواير المنضم في صفقة قياسية لمانشستر يونايتد، من زملائه السيطرة على المباريات بشكل أكبر وتطوير مستواهم بعد إهدار نقاط للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل جيمس في الشوط الأول لكن يونايتد تعادل 1-1 مع ساوثامبتون الذي سجل بواسطة المدافع يانيك فسترغارد بعد الاستراحة في استاد سانت ماري السبت الماضي.

وتركت الهزيمة يونايتد يملك خمس نقاط من أربع مباريات بعد خسارة الفريق على أرضه أمام كريستال بالاس والتعادل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وقال مغواير، الذي التحق بأولد ترافورد قادما من ليستر سيتي في بداية الموسم الجاري، للصحفيين "نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر... واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها".

وتابع "نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات. في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك".

وسدد يونايتد 21 كرة على المرمى وضغط بشدة بحثا عن الانتصار قرب النهاية خاصة أن ساوثامبتون كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد كيفن دانسو.

وقال مغواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود في المربع الذهبي.

وأضاف "هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين.. كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا... سنواصل العمل بجدية ونتطور".