مفاجأة من مايكروسوفت.. جهاز قابل للطي بنظام أندرويد

فاجأت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، جمهورها بالكشف عن جهاز ثنائي الشاشة يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأطلقت شركة البرمجيات العملاقة على جهازها الجديد اسم "سيرفس ديو" Surface Duo.

وخلافا لما قامت به سامسونغ في هاتف غالاكسي فولد Galaxy Fold فإن "سيرفس ديو" لا يعتمد على شاشة مرنة قابلة للطي، وإنما على شاشتين منفصلتين كل منهما بقياس 5.6 إنش تطويان على بعضهما إلى الداخل.

ويمكن لتطبيقات مختلفة أن تعمل على كل من الشاشتين، كما يمكن أيضا أن يتم عرض تطبيق واحد على الشاشتين معا.

وفي فعالية ضخمة في مدينة نيويورك، قالت مايكروسوفت إن الجهاز الجديد سيتوفر في الأسواق في موسم العطلات لعام 2020، دون تفاصيل رسمية عن السعر.

واعتادت مايكروسوفت أن تعتمد على نظام التشغيل الخاص بها ويندوز في أجهزتها الجوالة، لكنها الآن تعتمد، وبشكل مفاجئ، على أندرويد الذي تطوره منافستها غوغل في هذا الجهاز.