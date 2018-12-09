جباري لـ'الحرة': على الحوثيين الانسحاب من الحديدة

قال عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني الأحد إن على الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة إذا أرادوا الدفع قدما بمفاوضات السلام التي تستضيفها السويد.

وأكد جباري في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الحكومة الشرعية أدرجت أسماء معتقلي الرأي والصحافيين الذين يحتجزهم الحوثيون ضمن عملية تبادل الأسرى في مسعى لإطلاق سراحهم من سجون الجماعة.

وقال إن "الحوثيين يريدون السلام على طريقتهم".

وأعلن الحوثيون الأحد أنهم مستعدون للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا، في حال إحراز تقدم في المشاورات الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال محمد عبد السلام عضو وفد الحوثيين والمتحدث باسمهم للصحافيين قرب مقر انعقاد المشاورات في مدينة ريمبو السويدية: "إذا خرجنا من هذا التشاور بتقدم في هذه الخطوات، خطوات بناء الثقة والإطار (العام للمفاوضات)، بالإمكان أن نعقد جولة جديدة من المشاورات".

ودعا عبد السلام إلى "فتح مطار صنعاء حتى تستطيع الفرق أن تذهب وتعود".

ودعا المتحدث الحوثي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".

ويواصل وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في السويد في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت السبت أنها عرضت على الحوثيين إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن الخاضعة لسيطرتها.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات أسبوعا.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ عام 2014، فيما يسيطر التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية، على أجواء اليمن.

وتضرر مطار صنعاء جراء القصف، وهو مغلق منذ ثلاث سنوات بعد بداية التدخل العسكري للتحالف في آذار/مارس 2015.