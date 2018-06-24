مفوضية الانتخابات العراقية: إعادة الفرز ستجري بشكل جزئي

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق الأحد أن عملية إعادة فرز الأصوات ستكون جزئية في المناطق التي قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.

وقال المتحدث باسم المفوضية ليث حمزة في بيان إنه "سيتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب والمراكز الانتخابية التي حصلت فيها شكاوى، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني إلى أماكن مخصصة في مدينة بغداد".

وأوضح حمزة أن "زمان ومكان عملية إعادة الفرز سيحددان في وقت لاحق، وستجري بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.

وستجري عملية العد والفرز تحت إشراف تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير.