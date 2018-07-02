العراق.. مفوضية الانتخابات تنهي إجراءات العد والفرز اليدوي

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الاثنين إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية التي وردت عليها شكاوى بالتلاعب في الأصوات ووقوع عمليات تزوير فيها.

وقالت المفوضية في بيان إن مجلس المفوضين أصدر تعليمات خاصة للمراكز والمحطات الانتخابية تتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها خلال عملية العد والفرز اليدوي.

وكانت مفوضية الانتخابات قد ذكرت في وقت سابق أن عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء وتشمل محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وستشمل العملية أيضا مكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.

وستجري عملية العد والفرز تحت إشراف تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير.