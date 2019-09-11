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مقاتلات أميركية تسقط 80 ألف رطل من القنابل على "الجزيرة الموبوءة" بداعش

مقاتلات أميركية تسقط 80 ألف رطل من القنابل على "الجزيرة الموبوءة" بداعش
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