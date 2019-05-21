مقاتلات أميركية تعترض قاذفات روسية قرب ألاسكا

أعلن المكتب الإعلامي في البنتاغون، أن قاذفتين من طراز "توپوليف-95" ومقاتلتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين لسلاح الجوّ الروسي جرى اعتراضها على مرحلتين أمس قرب ولاية ألاسكا الجوي، وذلك من قبل مقاتلتين تابعتين لسلاح الجوّ الأميركي من طراز "أف-22".

ونقل المكتب الإعلامي في البنتاغون عن قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية المعروفة بـ "نوراد"، أن الحادث استمر لثوان معدودة قبل أن تعود الطائرات الحربية الروسية الى مجال الفضاء الدولي.

​ويأتي هذا بعد توتر بين واشنطن وموسكو بسبب عدد من القضايا وبعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى موسكو.

ويرى خبراء عسكريون أميركيون أن هذه الحوادث هي محاولة من روسيا لتوجيه رسائل إلى خصومها، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.