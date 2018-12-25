مقاتلات التحالف توجه ضربات لداعش في سوريا

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا الثلاثاء أن مقاتلاته شنت ضربات جوية الأسبوع الماضي أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم داعش وسط وادي نهر الفرات.

وقال التحالف في بيان إن غارات نفذها بين 16 و22 كانون الأول/ديسمبر وشملت "ضربات جوية وإطلاق نار منسق، دمرت منشآت لوجيستية ونقاط تجمع يستخدمها التنظيم وألحقت أضرارا بقدرته على شن هجمات وأزاحت عدة مئات من مقاتلي داعش من أرض المعركة".

ووجهت الضربات وفق بيان التحالف "ضربة قاسية لقدرة داعش على تمويل أنشطته الإرهابية".

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف إن "داعش يمثل تهديدا حقيقيا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة ومهمتنا ما زالت كما هي: الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية".

وتأتي تصريحات جيكا بعد أيام على إعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة داعش وبدء سحب القوات الأميركية من سوريا لأنها أتمت مهمتها هناك.