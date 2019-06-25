مقاتلات بريطانية في مهمة فوق العراق وسوريا

قالت وزيرة الدفاع البريطاني إن الطائرة العسكرية الأكثر تطورا في البلاد وهي المقاتلة لايتينينغ إف 35 بي، حلقت في أولى مهامها فوق العراق وسوريا في جزء من العمليات المتواصلة ضد تنظيم داعش.

ونقل بيان صادر عن وزيرة الدفاع بيني موردونت الثلاثاء قولها إن أول مهمة عملياتية للطائرات من قاعدة جوية بريطانية في قبرص حيث كانت تحت التدريب منذ 21 أيار/مايو الماضي "خطوة مهمة نحو المستقبل بالنسبة للمملكة المتحدة".

وكان مسؤولون عسكريون بريطانيون قد سبق أن قالوا إن لا خطط للطائرة للقيام بمهام قتالية أثناء تواجدها في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ولكن تقرر أن تكون مستعدة للمهمة التشغيلية لأول مرة بسبب "أدائها الاستثنائي".

وقال المسؤولون إن الطائرة لم تطلق أي أسلحة عندما حلقت إلى جانب طائرات تايفون.