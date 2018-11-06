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مقاتلة روسية تقترب بشكل خطير من طائرة أميركية

مقاتلة روسية، أرشيف

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مقاتلة روسية حلقت بشكل خطير بالقرب من طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود الاثنين.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون أن طائرة روسية من طراز SU-27 مرت بسرعة أمام طائرة أميركية من نوع EP-3، واقتربت منها بشكل كبير.

ووصف باهون الواقعة بأنها "غير آمنة"، وأضاف أنها عرضت الطيارين الأميركيين للخطر.

ونشرت البحرية الأميركية مقطع فيديو​ يظهر اقتراب المقاتلة الروسية من الطائرة الأميركية:

ولم يحدث أي اتصال بين الطائرتين خلال الواقعة التي استمرت لمدة 25 دقيقة.

وكانت الطائرة الأميركية تقوم بعملية روتينية فوق البحر الأسود.

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