مقاتلة روسية تقترب بشكل خطير من طائرة أميركية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مقاتلة روسية حلقت بشكل خطير بالقرب من طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود الاثنين.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون أن طائرة روسية من طراز SU-27 مرت بسرعة أمام طائرة أميركية من نوع EP-3، واقتربت منها بشكل كبير.

ووصف باهون الواقعة بأنها "غير آمنة"، وأضاف أنها عرضت الطيارين الأميركيين للخطر.

ونشرت البحرية الأميركية مقطع فيديو​ يظهر اقتراب المقاتلة الروسية من الطائرة الأميركية:

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr — U.S. Navy (@USNavy) November 5, 2018

ولم يحدث أي اتصال بين الطائرتين خلال الواقعة التي استمرت لمدة 25 دقيقة.

وكانت الطائرة الأميركية تقوم بعملية روتينية فوق البحر الأسود.