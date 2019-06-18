مقاتلة شبحية تركية.. حقائق وتحديات

ومع قرب الموعد، بدأت الصحافة التركية في تسريب أخبار عن نقاش تركي داخلي حول الحصول على بدائل محتملة مثل مقاتلات SU-57 الروسية، أو مقاتلات J-31 الشبحية، إلا أن هذه البدائل لا ترقى لمستوى F-35.

أيام قليلة تفصل تركيا عن قرار حرمانها من اقتناء مقاتلات F-35 الأميركية، بسبب إصرارها للحصول على نظام S-400 الروسي للدفاع الجوي.

وفي نفس السياق، كشفت تركيا الاثنين عن مقاتلتها TF-X من فئة الجيل الخامس، خلال معرض باريس الجوي.

وتعد الطائرة المعروضة نموذجا للمشروع التي تنوي تركيا الشروع فيه بتكلفة 13 مليار دولار، لتوفير مقاتلات الجيل الخامس للسوق العالمية، حيث تستهدف إطلاق أول تجربة طيران للمقاتلة في عام 2025، وإدخالها الخدمة في 2028.

المقاتلة التركية هي نتاج تعاون تركيا مع المملكة المتحدة جراء مذكرة وقعها أردوغان في زيارتها إلى لندن في أيار/مايو 2018.

ويأتي الكشف عن المقاتلة التركية، بالتزامن مع إزاحة الستار عن المقاتلة الأوروبية الجديدة FCAS، وهي نتاج تعاون بين ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وتنتمي للجيل السادس الجديد من المقاتلات الحربية.

ويندرج مشروع بناء المقاتلة الأوروبية الشبحية (لا ترصدها أجهزة الرادار) ضمن "نظام القتال الجوي المستقبلي" FCAS، الذي سيضم أيضا طائرات مسيرة وصواريخ وناقلات تموين يتم التحكم بها عن بعد، وهي قادرة على نقل الذخيرة وتشويش شبكات الاتصالات وتشتيت انتباه دفاعات العدو.

ويبدو أن رئيس هيئة الصناعات الفضائية التركية تيميل كوتيل، مفرط في تفاؤله حول المقاتلة الجديدة التي لم تتعد مرحلة النموذج الأولي، إذ قال "مثل ما وعدنا أمتنا، ستكون هذه المقاتلة هي الأفضل في أوروبا، ستكون هذه المقاتلة خيارا جيدا لحلفائنا الأوروبيين."