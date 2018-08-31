مقاتلو المعارضة يفجرون جسرين بالقرب من إدلب

أقدمت فصائل مقاتلة من محافظة إدلب بشمال غرب سورية على تفجير جسرين في منطقة قريبة من آخر معاقل المعارضة، في محاولة لإعاقة تقدم قوات النظام السوري في حال بدأت هجوما لاستعادة المحافظة، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري الجمعة إن الجسرين يقعا في محافظة حماة القريبة من إدلب ويربطان بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق الحكومية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "هذا يأتي في إطار تحصين الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية وإعاقة القوات من التقدم".

وتابع عبد الرحمن قائلا إن "السبب هو أنهم رصدوا دبابات وآليات النظام بالقرب من هذه المنطقة وحركة نشيطة للآليات".

وقال "الجسران هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك جسرين آخرين".

ويقول خبراء إن الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سهل الغاب الواقعة بين محافظتي إدلب وحماة، قد تكون أحد أهداف هجوم يمكن أن يشنه النظام السوري وحليفته روسيا.

ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية لا سيما قرب سهل الغاب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.