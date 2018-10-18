مقال خاشقجي الأخير

نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الأربعاء "آخر مقالات" الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي دخل إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من الشهر الجاري ولم يخرج، في حين تصر السلطات السعودية على أنه غادر القنصلية بعدما أنهى مراجعته إليها.

ويتحدث خاشقجي في مقاله الأخير عن قلقه العميق من تراجع حرية الصحافة في العالم العربي، ويرى أن المواطنين الذين يعيشون في معظم الدول العربية هم "إما غير مطلعين أو مضللون. فهم لا يستطيعون معالجة المسائل التي تؤثر على المنطقة وعلى حياتهم اليومية بشكل كاف، ناهيك عن مناقشتها علنا".

ويلفت خاشقجي إلى أن أغلبية كبيرة من سكان البلدان العربية يقعون ضحية للرواية الرسمية الزائفة ولـ "سرد تديره الدولة".

ويتحدث خاشقجي في مقاله الأخير عن بارقة الأمل التي أطلقها الربيع العربي، والتي سرعان ما خبت وعادت المجتمعات العربية إلى "أوضاعها السابقة أو واجهت ظروفا أكثر قسوة من ذي قبل"

ويشير إلى سجن صديقه الكاتب السعودي البارز صالح الشحي خمس سنوات بعدما كتب "أحد أشهر الأعمدة في الصحافة السعودية" بسبب "تعليقات مزعومة تعارضت مع الخط العام للحكومة السعودية".

ويرى خاشقجي أن إجراءات قمع الصحافيين واستيلاء الحكومات على وسائل الإعلام "لم تعد تحمل عواقب رد فعل عنيف من المجتمع الدولي. بدلا من ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى إدانة يتبعها صمت سريع".

ويضيف خاشقجي الذي كان يكتب بانتظام لصحيفة واشنطن بوست، أن الحكومات العربية أعطيت "حرية مواصلة إسكات الإعلام بمعدل متزايد".

ويدعو خاشقجي وسائل الإعلام العالمية إلى إفساح منصة للأصوات العربية، على غرار ما فعلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية التي أطلقت مبادرة "لترجمة العديد من المقالات الخاصة بي ونشرها باللغة العربية وأنا ممتن لذلك".

ويضيف أن العرب يحتاجون إلى "القراءة بلغتهم الخاصة حتى يتمكنوا من فهم ومناقشة مختلف جوانب ومضاعفات الديموقراطية في أمريكا والغرب".

ويختم خاشقجي بأن العرب يعانون من "الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم" ويؤكد أن "إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات القومية التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية سيمكن الناس العاديين في العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم".