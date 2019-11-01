مقاوم للملوحة والرطوبة والغبار.. هاتف "المهمات الصعبة"

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد "غالاكسي أكس كوفر فيلدبرو" الذي يتميز بالصلابة ليناسب العاملين في مجالات تحتاج هواتف قوبة مثل النقل والخدمات الميدانية والمصانع وخدمات الطواريء وغيرها من المجالات.

والجهاز مصمم لتحمل الصدمات والصدأ والاهتزازات والحرارة المرتفعة والأمطار ومقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونص لمدة تصل إلى نصف ساعة.

والهاتف مزود ببطارية سعة 4500 ميلي أمبير/ساعة تعيش مدة أطول، ويأتي مع بطارية بديلة، يمكن استخدامها أثناء العمل في حال فقد الشحن.

والجهاز مزود بزر للطواريء لإرسال بيانات عن الموقع أو تنبيهات أخرى، ويمكن استخدام هذا الزر في ظروف صعبة مثل سوء حالة الطقس، وحتى مع ارتداء قفازات.

حجم الشاشة هو 5.1 بوصة، وسعة التخزين الداخلية 64 غيغابايت ويمكن أن تصل إلى 512 غيغابايت عن طريق بطاقة ذاكرة.

والجهاز مزود بكاميرتين، أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.