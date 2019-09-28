مقترح في الكونغرس الأميركي بشأن السعودية وتركيا ومصر

اقترحت لجنة في الكونغرس الأميركي الخميس معاقبة المسؤولين من تركيا ومصر والسعودية الذين يثبت تورطهم في اعتقال أميركيين من دون وجه حق.

وأعلن السيناتور كريس فان هولن الذي قدم المقترح أن لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ أقرت تعديلا ينص على منع إصدار تأشيرات أميركية للمسؤولين من حكومات تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر المتورطين في "الاعتقال غير المشروع" للموظفين العاملين محليا في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية أو أي مواطن أميركي.

وقال السيناتور إن هذا التعديل في مشروع الميزانية المتعلق بمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية جاء ردا على "استمرار الاعتقالات غير القانونية (لهؤلاء) في هذه البلدان بتهم ملفقة، بما في ذلك انتقاد هذه الحكومات".

وأضاف في بيان: "تحتاج حكومتنا إلى إرسال رسالة واضحة: لن نتسامح مع الاعتقال غير المشروع للأميركيين".

الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة نهائية من أعضاء الكونغرس.