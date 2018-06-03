أزمة المياه: الصدر يمهل الحكومة

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، إن قطع الماء والكهرباء "لن يركع الشعب العراقي ولن يثنيه"، مشددا على أنه لن يسمح بذلك.

وتابع الصدر بالقول "سنعطي فرصة للحكومة بضعة أيام للنظر في مسألة الماء والكهرباء، وإلا فليفسحوا لنا المجال للعمل لإرجاع حقوقنا".

إيران تقطع مياه الزاب

وفي قلعة دزة بالسليمانية اجتمع عدد من المسؤولين المحليين لبحث أزمة المياه الحادة التي أصابت القضاء بعد قطع إيران جزءا كبيرا من مياه نهر الزاب الصغير.

القائمقام أكد انخفاض مستوى نهر الزاب مترا واحدا عن مستواه السابق، لكنه استبعد قيام ايران بقطعه تماما.

سعي للاتفاق مع تركيا

وقال وزير الموارد المائية حسن الجنابي إن العراق يسعى للاتفاق مع تركيا لتزويده بحصة كافية من المياه.

وأوضح خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب إن الاتفاقات بين العراق وتركيا نصت على عدم ملء السدود إلا بعد التشاور، لكن الجانب التركي بدأ بملء السدود في أول آذار/مارس الماضي.

وأكد وزير الموارد المائية أن لدى العراق 17 مليار متر مكعب خزينا مائيا مستحق الدفع لإرواء الأراضي الزراعية والاستخدام البشري هذا الموسم.

تركيا: نريد التعاون

من جانبه، أكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، ان بلاده تعتبر مياه دجلة والفرات مياها مشتركة، وأن أنقرة لن تخطو خطوة واحدة بخصوص المياه دون التشاور مع جارتها.

وقال يلدز في تغريدات على موقع تويتر إنه سينقل "شكاوى أصدقائه العراقيين بخصوص المياه إلى أنقرة" ليس باعتباره سفيرا لبلاده فحسب بل "كصديق وواحد من البغداديين".

وتابع يلدز أن تركيا عرضت فكرتها بشأن التعاون مع العراق عندما أجّلت خزن المياه في سد اليسو، كما أنها عرضت التعاون هذه المرة أيضا قبل البدء بالخزن واستضافت وفدا فنيا عراقيا بهذا الخصوص.​

قرارات حكومية

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه في عدد من مناطق البلاد. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 7 مليارات و900 مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار.

وتضمن كذلك قيام وزارة النفط بتوفير مادة زيت الغاز لتشغيل المولدات والكراءات والآليات الساندة وبطريقة الدفع الآجل، إضافة إلى قيام وزارة الكهرباء بمد خط كهرباء يصل إلى موقع نصب المضخات العامة بقدرة 12 ميغاواط.

خزين كاف في حمرين

وفي ديالى، أكد مدير الموارد المائية، لقناة الحرة، أن وضع المياه في المحافظة لا يدعو للقلق، مشيرا إلى وجود خزين مائي داخل بحيرة حمرين يكفي لجميع محطات الإسالة إضافة إلى إمكانية سقي البساتين.

إلى ذلك، اتخذت اللجنة العليا المركزية للزراعة في المحافظة قرارا بإيقاف الخطة الصيفية تحسبا لأي طارئ.