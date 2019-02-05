مشروع قانون يحظر بيع السجائر لمن دون الـ100

تقدم مشرع ديمقراطي في ولاية هاواي بمقترح قانون يرفع الحد الأدنى للسن القانونية لشراء السجائر إلى 100 عام.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء بأن مقترح عضو مجلس النواب في الولاية ريتشارد كريغان يقضي عمليا بحظر بيع السجائر في عام 2024.

والسن القانونية الحالية لشراء السجائر في الولاية هي 21 عاما، إلا أن كريغان، وهو طبيب طوارئ، يرى حاجة للمزيد من أجل منع "المنتج الأكثر دموية في التاريخ البشري"، وفق ما جاء في مقترحه.

ويقترح كريغان رفع الحد الأدنى إلى 30 عاما في 2020 ثم إلى 40 في 2021 و50 في 2022 و60 في 2023 ثم إلى 100 عام في 2024.

ويقول المشرع الديمقراطي إن مقترحه مصمم لتخطي أي تحديات قانونية له.