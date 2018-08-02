مقترح بالكونغرس لفرض عقوبات 'مشددة' على روسيا

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الخميس بمشروع قانون يفرض عقوبات "مشددة" على روسيا.

ويشدد المشروع، الذي طرح بعنوان "الدفاع عن الأمن الاميركي بوجه اعتداء الكرملين"، الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على روسيا ردا على "تدخل فلاديمير بوتين المتواصل في انتخاباتنا والنفوذ الضار في سورية والاعتداءات في أوروبا الشرقية، وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار"، حسب بيان لأعضاء المجلس.

وتستهدف العقوبات المطروحة سياسيين ورجال أعمال روسيين مقربين من الرئيس بوتين.

ويتضمن المشروع قانونين ملحقين هما "قانون منع الجرائم الإلكترونية الدولية" والآخر "قانون الدفاع عن نزاهة أنظمة التصويت".

ويقترح مشروع القانون تأسيس مكتب "الفضاء السيبراني والاقتصاد الرقمي" ملحقا بوزارة الخارجية لتولي مسؤولية الجهود الدبلوماسية فيما يخص الأمن السيبراني الدولي وحرية الإنترنت وردع التهديدات السيبرانية وغيرها من الشؤون المتعلقة.

وأعرب المتقدمون بالمشروع عن "دعم مجلس الشيوخ الكبير لحلف الناتو"، مقترحين إلزام تصويت المجلس بثلثي الأصوات على إي قرار بالانسحاب الأميركي من الحلف.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس جون ماكين "ستستمر الهجمات على ديموقراطيتنا حتى يدفع بوتين ثمنا غاليا لأفعاله".

وأوضح السناتور ليندزي غراهام أن "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري".

وكان الكونغرس الأميركي أقر في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا.

وكانت هيئة محلفين فدرالية وجهت في تموز/يوليو اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية أثرت على انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.