مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في شرق كندا

قالت الشرطة الكندية الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على تويتر أن الواقعة مستمرة وأنها تواصل التعامل معها.

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

وحثت سلطات المدينة المواطنين على البقاء خلف أبواب موصدة وطالبتهم بعدم نشر ما يدل على تحركات قوات الأمن.

ولم توضح الشرطة أية تفاصيل حول منفذي الهجوم أو دوافعه.