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مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في شرق كندا

أفراد بالشرطة الكندية - أرشيف

قالت الشرطة الكندية الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على تويتر أن الواقعة مستمرة وأنها تواصل التعامل معها.

وحثت سلطات المدينة المواطنين على البقاء خلف أبواب موصدة وطالبتهم بعدم نشر ما يدل على تحركات قوات الأمن.

ولم توضح الشرطة أية تفاصيل حول منفذي الهجوم أو دوافعه.

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