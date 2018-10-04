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مقتل أربعة جنود أتراك في هجوم جنوب شرق البلاد

قوة من الجيش التركي

قتل أربعة جنود أتراك الخميس في هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة بطمان في جنوب شرق تركيا، في هجوم اتهمت أنقرة "إرهابيين" لم تسمهم بالوقوف خلفه، على ما أفاد به حاكم المحافظة.

وأعلنت المحافظة في بيان أن خمسة جنود آخرين أصيبوا في انفجار أثناء مرور عربتهم العسكرية في منطقة غيركوس بإقليم بطمان.

واتهمت السلطات "إرهابيين" بالوقوف خلف الهجوم، مشيرة إلى تنفيذ عملية واسعة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.

ورغم أن السلطات التركية لم تتهم حزب العمال الكردستاني المحظور بالوقوف خلف الهجوم، لا تزال قوات الأمن التركية تخوض مواجهات شرسة ضد مقاتلي الحزب الكردي في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية بعد أن انهار وقف لإطلاق النار لمدة عامين في العام 2015.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا داميا في تركيا منذ 1984. وأوقع النزاع نحو 40 ألف قتيل.

وتصنف أنقرة وحليفاها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كـ"منظمة إرهابية".

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