مقتل أربعة سياح في طاجيكستان بينهم أميركيان

أعلن وزير الداخلية في طاجيكستان الاثنين أن أربعة سياح بينهم أميركيان قتلوا الأحد في هجوم شنه مسلحون.

وكانت السلطات قد أشارت في البدء إلى "حادث صدم".

وقال الوزير رمضان حامرو رحيم زاده إن "المشتبه بهم كانوا يحملون سكاكين وأسلحة نارية" في الهجوم الذي أدى الى مقتل السياح وهم من أميركا وسويسرا وهولندا، وجرح في الهجوم اثنان آخران.

والقتلى كانوا ضمن مجموعة تضم ثلاثة سياح آخرين من سويسرا وهولندا وفرنسا، تقوم برحلة على الدراجات.

وأكد الوزير أن "سائحا يتلقى العلاج من إصابة بالسكين، وحالته مستقرة" بدون أن يذكر جنسيته، فيما يتلقى سائح آخر العلاج في المستشفى، ونجا مواطن فرنسي بدون أن يتعرض للإصابة.

وأفاد بأن اثنين من المشتبه بهما قتلا بعد أن "قاوما الاعتقال" فيما تم توقيف أربعة آخرين.

وأشار إلى أنهم "يدرسون كل الاحتمالات" و"لا يمكن القول ما إذا كان عملا إرهابيا".

وبعث رئيس طاجيكستان امام علي رحمانوف الاثنين برسائل تعزية إلى الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا.

وأكدت السفارة الأميركية في طاجيكستان أن اثنين من القتلى أميركيان لكنها لم تكشف اسميهما.