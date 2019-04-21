مقتل أربعة مسلحين في السعودية       

أفادت وسائل إعلام سعودية الأحد بمقتل أربعة مهاجمين إثر "إحباط عملية إرهابية"، عندما حاولوا مهاجمة مقر تابع لأمن الدولة شمال الرياض.

ووقع الهجوم في محافظة الزلفي التي تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة، مضيفة أن المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن إثنين من المهاجمين ترجلا من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث محاولة الفرار، وتم قتله، وفجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الدولة سيقوم بنشر بيان لاحقا حول ظروف الهجوم.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل "إرهابيين" اثنين والقبض على اثنين آخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

وتقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط حيث تسكن الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.