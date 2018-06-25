العراق.. مقتل أربعة من عائلة موظف في مفوضية الانتخابات

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية الاثنين إن مهاجمين ذبحوا أم موظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وشقيقاته الثلاث، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن الموظف نفسه، وهو من الأقلية التركمانية في بلدة حمرين في محافظة ديالى، لم يكن في المنزل وقت الهجوم ولم يصب بأذى. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.

وتزايد في الأسابيع الماضية عدد الكمائن والاغتيالات والتفجيرات التي ينفذها متشددون خاصة في ديالى.

وقال مصدر أمني في ديالى إن قوات الأمن العراقية شنت عملية أمنية في شمال المحافظة استهدفت مسلحي داعس.

وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار نسبة إقبال منخفضة ومزاعم بوقوع تزوير.

المصدر: رويترز