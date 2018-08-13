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مصر

مقتل أم وأطفالها الأربعة في انهيار منزل بالصعيد

خريطة مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إن خمسة أشخاص قتلوا الاثنين جراء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بمدينة قنا في صعيد مصر، وذكرت وسائل إعلام رسمية إن الخمسة من أسرة واحدة وبينهم أربعة أطفال.

وأضافت وزارة الصحة أن قوات الدفاع المدني تواصل جهودها للبحث عن ضحايا آخرين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 35 عاما وأربعة أطفال أخوة، منهم ثلاث بنات وولد واحد تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاما.

وتتكرر حوادث مماثلة في مصر لوجود كثير من المباني الآيلة للسقوط وأخرى مشيدة دون تطبيق معايير البناء.

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