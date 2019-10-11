مقتل أول جندي تركي في العمليات العسكرية بسوريا

أعلنت تركيا الجمعة مقتل أول جنودها في العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا، وذلك خلال مواجهات مع مقاتلين أكراد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح في "منطقة العمليات" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



وبدأ القصف التركي على مواقع جماعات مسلحة كردية في المنطقة يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات وفرار الآلاف.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 10 مدنيين و29 عنصرا من قوات سوريا الديموقراطية جراء العملية العسكرية التركية.

وفي الجانب التركي قتل سبعة مدنيين، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكراد بإطلاقها.

وبدأ الهجوم التركي على قوات سوريا الديمقراطية، بعد أيام من سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقوات الأميركية من المنطقة.