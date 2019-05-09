مقتل إرهابيين بغارة أميركية في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن سلاح الجو استهدف موقعا لتنظيم داعش في جبال غوليس شمالي الصومال.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان أن العملية التي تمت الأربعاء بالتنسيق مع السلطات الصومالية، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من داعش.

وجاء في البيان أن "التقييم الحالي لا يشير إلى إصابة أو مقتل مدنيين".

وينشط داعش في الصومال في إقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلد حيث يقيم معسكرات تدريب ويخزن أسلحة مصدرها أساسا اليمن المجاور.

والتنظيم مجموعة صغيرة مقارنه مع حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، وهي أكبر جماعة إسلامية متشددة في الصومال.

وقد أعلنت مبايعتها تنظيم القاعدة الذي انضمت إليه رسميا عام 2012. لكن مجموعة قليلة منهم، تقدر بنحو 200، انشقت للالتحاق بداعش.